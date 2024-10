Rapina choc in villa. Coppia di anziani picchiata e derubata. Bottino di 4mila euro

Tutta Maltignano è sotto choc per quanto accaduto nella serata di mercoledì in via Sacconi. Mercoledì sera, intorno alle 20 e 30, una coppia di anziani è stata brutalmente aggredita da due malviventi mascherati. I banditi, con il volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione nell’abitazione in cui i due novantunenni risiedono, isolata rispetto al centro abitato, sfondando la porta d’ingresso proprio mentre la coppia stava cenando. Secondo le prime ricostruzioni, i due delinquenti sembrano aver agito con un piano ben definito, come se fossero a conoscenza della presenza di una somma di denaro all’interno della casa. Questo particolare rende ancor più complesse le indagini condotte dai carabinieri di Ascoli e Folignano, intervenuti prontamente sul posto dopo che l’uomo, nonostante le percosse subite, è riuscito a dare l’allarme.

L’irruzione è avvenuta con una violenza impressionante. Subito dopo aver sfondato la porta, uno dei malviventi ha aggredito l’uomo colpendolo al volto con pugni e calci, mentre il secondo estraeva una pistola, probabilmente una replica, ma sufficiente a terrorizzare ulteriormente gli anziani. Con minacce, i due criminali hanno costretto la coppia a condurli fino a una piccola cassaforte nascosta in un armadietto. All’interno vi erano circa 3.000 euro in contanti. L’auto con a bordo i malviventi è stata vista allontanarsi a fari spenti da alcuni residenti della zona, i quali, però, in quel momento non erano consapevoli del dramma che si era appena consumato. "Abbiamo solo notato che il veicolo procedeva a forte velocità e con le luci spente" hanno poti spiegato alcuni di loro. Soltanto quando l’anziano è riuscito a chiamare aiuto e a far scattare l’allarme, i vicini si sono resi conto della gravità della situazione. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Folignano e quelli del nucleo operativo e radiomobile del comando provinciale di Ascoli, accompagnati dai sanitari del 118. L’uomo, ferito dalle percosse, è stato trasportato al Mazzoni per le cure necessarie, mentre la moglie, profondamente scioccata dall’accaduto, è stata anch’essa visitata per precauzione. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione in tutta la provincia. Non solo per la brutalità, ma anche per il contesto personale che ha colpito i due anziani. La coppia, molto conosciuta e stimata a Maltignano, vive un dolore profondo da anni, segnati dalla tragica morte del loro unico figlio, un vigile del fuoco, scomparso diversi anni fa per una malattia. Le indagini sono ora focalizzate su diversi aspetti. Da un lato, si sta cercando di capire come i malviventi potessero essere a conoscenza dell’esistenza del denaro in casa e della sua esatta collocazione, ipotizzando che i due potessero avere informazioni precise. Inoltre, i carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in paese, nella speranza che qualche dettaglio utile possa emergere, sebbene nella zona specifica dell’abitazione non vi siano telecamere di sicurezza.

Emidio Lattanzi