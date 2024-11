Restyling al palazzetto: ora si fa sul serio

E’ in arrivo una tanto attesa riqualificazione del palazzetto dello sport ’Bernardo Speca’ di viale dello Sport. Il progetto mira a intervenire su alcune delle non poche principali criticità strutturali e funzionali dell’impianto, che negli ultimi anni ha evidenziato diversi problemi dovuti al deterioramento. L’incarico per la realizzazione del progetto di manutenzione straordinaria verrà assegnato nei prossimi giorni, con un investimento complessivo di quasi 300.000 euro, precisamente 280 mila. Questo finanziamento consentirà di avviare interventi mirati su spazi fondamentali della struttura, come gli spogliatoi e il parquet del campo centrale, che da tempo versano in condizioni di degrado. Uno dei primi interventi riguarderà i due spogliatoi principali, che attualmente si trovano in condizioni di fatiscenza. Qui, si procederà a una riqualificazione completa, con il ripristino delle finiture e la sistemazione delle strutture interne per garantire maggiore comfort e sicurezza agli atleti e agli utilizzatori del palazzetto.

"L’intervento – afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Tonino Capriotti – si occuperà di molte delle situazioni critiche dell’impianto sulle quali da tempo occorreva mettere mano. In particolar modo gli spogliatoi due saranno riqualificati a regola d’arte, così come il campo da gioco. Vedrà una parte del parquet particolarmente messa male ripristinata". Oltre ai lavori sugli spogliatoi, un’importante area d’intervento sarà il parquet del campo centrale, dove si registrano deterioramenti significativi.

Si interverrà specificamente sulla zona del parquet maggiormente ammalorata, così da restituire al campo condizioni ottimali per le partite e gli allenamenti. La pavimentazione, infatti, rappresenta una componente essenziale per la sicurezza e la performance degli atleti, e il suo ripristino sarà effettuato con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata. Un altro aspetto importante su cui si concentreranno i lavori riguarda le infiltrazioni di acqua che da tempo affliggono il palazzetto, causando disagi e danneggiamenti alle superfici interne. Le infiltrazioni rappresentano una delle problematiche più complesse da affrontare, in quanto richiedono un’analisi approfondita e interventi mirati, soprattutto sul tetto della struttura. L’iter procedurale è già stato avviato. L’inizio dei lavori è previsto per le prime settimane del 2025.

Emidio Lattanzi