Restyling del PalaSpeca. C’è l’ok al documento

È un percorso tutt’altro che semplice, quello della riqualificazione del Palazzetto dello Sport ‘Speca’. Sull’edificio, che da anni ha bisogno di una messa a posto, si erano concentrate le attenzioni di Luciana Barlocci e poi di Fratelli d’Italia: i consiglieri di opposizione avevano fatto notare, mesi fa, lo stato della pavimentazione e delle pareti, funestate da diverse infiltrazioni. Ora pare che qualche passo in avanti verrò fatto per riqualificare l’immobile, che qualche anno fa è stato utilizzato anche come centro vaccinale. Due giorni fa infatti è stato approvato il documento preliminare alla progettazione per l’intervento di manutenzione straordinaria: l’opera, del valore complessivo pari a 280mila euro, sarà finanziata con risorse comunali. Queste risorse serviranno a rifare due spogliatoi. In aggiunta sarà rifatta una parte dell’impianto di illuminazione, nonché la porzione sud del parquet. Infine, verrà effettuato un intervento anche sugli scarichi dell’acqua.

"Desidero manifestare la mia soddisfazione per l’avvio, con l’approvazione in giunta del documento preliminare, delle procedure per affidare i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto – commenta l’assessore allo sport Cinzia Campanelli –. Con la somma a disposizione sarà possibile restaurare alcuni spogliatoi, risanare una zona critica della pavimentazione di gioco, sistemare l’impianto elettrico, risolvere alcune infiltrazioni. Diamo così una prima importante risposta alle centinaia di atleti che quotidianamente frequentano la struttura. A breve dovrebbero iniziare anche lavori di manutenzione straordinaria presso la parte sud della piscina comunale. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da lavorare e non intendiamo quindi fermarci qui: per il 2025 è nostra intenzione destinare nuove risorse per la manutenzione dell’impiantistica sportiva, anche d’intesa con i soggetti che hanno in gestione alcune di queste strutture". È in tal senso che una decina di giorni fa è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della ‘terra di mezzo’ alla piscina comunale ‘Gregori’: un intervento anch’esso atteso da molti anni, che verrà finanziato con 400mila euro di cui un quarto proveniente dalla regione Marche. "Questo del PalaSpeca è un intervento fondamentale – conclude il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti –. Il Palazzetto è un punto di riferimento per le scuole e le associazioni sportive che quotidianamente vi si recano per svolgervi la propria attività. Da tempo la struttura necessitava di interventi di manutenzione e ora abbiamo cominciato a farli. Con la sistemazione degli spogliatoi, le squadre saranno messe in condizioni migliori per svolgere attività agonistica e competizioni"

Giuseppe Di Marco