Riecco Ascoli Piceno Present. Un weekend di eventi App

Fine settimana all’insegna delle arti sceniche contemporanee. Torna infatti domani e sabato l’appuntamento con APP – Ascoli Piceno Present, festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee giunto alla nona edizione. Si aprirà domani alle ore 19 al Teatro dei Filarmonici con ‘Anna Cappelli’ di Annibale Ruccello, con Valentina Picello, testo che con umorismo pungente indaga sul ruolo della donna nel tempo. L’appuntamento delle ore 21 al Teatro Ventidio Basso è con ‘Ashes di Muta Imago’ drammaturgia e regia di Riccardo Fazi. La bella addormentata, ‘Sleeping Beauty – outdo’, coreografia di Nyko Piscopo, andrà in scena alle ore 22.15 nella ex Chiesa di Sant’Andrea. Ryley Walker, considerato uno dei nomi di punta del cantautorato americano contemporaneo, concluderà la proposta di APP del venerdì con il concerto delle ore 23 alla ex Chiesa di San Pietro in Castello. Sabato in Piazza del Popolo dalle ore 10 alle 13 Rosetta Martellini, attrice di prosa e docente di dizione poetica, offrirà un jukebox di poesia. Alle ore 12 il Trio Strozzi con Maurizio Piantelli (tiorba), Silvia De Rosso (viola da gamba), Pamela Lucciarini (voce e clavicembalo) presenterà alla Chiesa di San Pietro in Castello ‘La contesa del Canto e delle lagrime’. Come a imitare la traiettoria di una cometa, ìThe Halley Soloì, danzata da Daniele Bianco, attende il pubblico alla Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica (ore 17). Lo spettacolo end-to-end di Andrea Dante Benazzo e Laura Accardo al Ridotto del Teatro Ventidio Basso (ore 18) si pone l’obiettivo di indagare le contraddizioni del linguaggio amoroso. A seguire ‘Affogo’ pluripremiato lavoro ai Filarmonici (ore 19). Francesca Pennini, firma infine la drammaturgia con Angelo Pedroni al Ventidio Basso (21.30). Info 0736.298770.

Valerio Rosa