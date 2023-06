Rifiuti abbandonati nei parchi pubblici, una piaga che genera degrado e costi aggiuntivi

‘Mal comune mezzo gaudio’: un modo di dire per consolarci di una situazione tutt’altro che semplice, questa volta il problema tocca i parchi pubblici dei comuni, spesso lasciati nell’incuria. "Il Comune non ha personale per poter garantire la pulizia" è la risposta in genere più utilizzata, ma vicino alla mancanza di personale c’è anche l’assenza totale di una coscienza ambientale. Nella piazza vicino la chiesa di Sant’Antonio da Padova, a Villa Sant’Antonio di Ascoli, sono state abbandonate borse piene di bottiglie, incuranti della raccolta differenziata. Parliamo del centro abitato di Villa Sant’Antonio, gli abitanti delle case vicine sono esasperati: "Tutti i giorni abbandonano rifiuti in strada, incuranti di chi abita nelle case vicine. L’importante è tenere pulita la propria casa. L’abbandono selvaggio è una piaga che produce dei costi aggiuntivi, ma soprattutto crea degrado". Purtroppo manca proprio una coscienza perché il servizio di raccolta, oggi è sempre più organizzato, tra porta a porta e isola ecologica, riesce a risolvere la situazione, eppure ci sono cittadini che ignorano tutte le regole. Parla proprio di un fallimento generazionale un collese, che sottolinea come alcuni genitori non sono riusciti ad insegnare ai figli l’educazione verso l’ambiente ed il rispetto verso chi poi dovrà pulire. Uno sfogo legato alle condizioni in cui giace il parco della Pace di Colli dove i rifiuti sono stati abbandonati fuori dai cestini. "Stasera dopo il lavoro – dichiara l’uomo esasperato – ci vado io a pulire". Anche il parco del Filo d’oro giace nel più completo abbandono, i cittadini lamentano i "rifiuti, ma anche la presenza di persone maleducate". Inoltre i cittadini chiedono se è in programma "installare nel parco cestini idonei visto che quelli esistenti risultano troppo piccoli, ma soprattutto si ribadisce la necessità di sensibilizzare i ragazzi nelle scuole elementari della zona".

Maria Grazia Lappa