Rimossa croce a rischio crollo

Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto sono intervenuti in via Damiano Chiesa, a Porto d’Ascoli, per rimuovere la croce sulla sommità della chiesa di Cristo Re. Era stata vista dondolare con le raffiche di vento e la pioggia che hanno interessato la fascia costiera, così il parroco, don Gianluca Rosati, ha preferito chiedere l’intervento dei pompieri che hanno operato con l’autoscala fatta arrivare dal comando provinciale di Ascoli, per mettere la situazione sotto controllo. Si è trattato di un intervento delicato, eseguito sotto la supervisione del parroco, sia per non compromettere l’integrità del simbolo sacro della religione cattolica cristiana e sia per evitare che, cadendo, potesse interessare eventuali passanti sulla carreggiata che passa proprio di fronte al luogo di culto. L’intervento, eseguito in sicurezza, si è concluso con successo intorno alle ore 19.