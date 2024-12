Riqualificazione al quartiere Casette, il sindaco:: "Un progetto per ridurre le disuguaglianze"

La riqualificazione del quartiere Casette a Castel di Lama infiamma la politica. Il sindaco Mauro Bochicchio interviene e si scaglia contro il Circolo Pd: "Questa sera (martedì ndr.) – dichiara – abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla riqualificazione del quartiere Casette. Il progetto va avanti, nonostante la netta ‘ostilità’ del Circolo PD che, evidentemente rinnega il manifesto delle elezioni europee 2024 denominato ‘L’Europa che vogliamo’ all’interno del quale il tema del diritto alla casa è al centro delle politiche sociali da portare avanti in Europa". Altro che campo largo, ci sarebbero da dire a Castel di Lama si affilano le ‘armi’. "Il progetto che stiamo portando avanti con Erap – prosegue il sindaco Bochicchio – va invece proprio in quella direzione. Consentire a 38 famiglie, non proprietarie di una casa, di averne una senza dover pagare affitti ai limiti o magari superiori delle proprie disponibilità economiche. Un progetto che quindi mira a ridurre le disuguaglianze sociali, ma che il circolo del PD disconosce. Osteggiare il progetto fa sorridere: evitare di creare un ghetto. Questo termine utilizzato da una forza di sinistra è a dir poco sorprendente, che intendono per ghetto? Le famiglie che andranno ad abitare in quei luoghi avranno appartamenti nuovi, a norma, con tutti i confort. Dire che quel luogo diventerà un ghetto non è rispettoso nei confronti di chi ha tante speranze, di chi non ha potuto farsi una casa, ma ci spera. Non si capisce perché si deve dare a quel luogo un’accezione negativa già da adesso, sarà un luogo dove tante famiglie costruiranno il loro futuro, con dignità. Di ghetto parla solo il Circolo Pd di Castel di Lama. Continuano a dire che un brutto progetto, che non si capisce il vantaggio, che è osteggiato da tutti. Quello che fa sorridere è il continuo lamento di un partito che si dichiara perennemente disinformato".

Maria Grazia Lappa