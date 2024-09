Ritorno sui banchi ad Ascoli. Emozione, visite del sindaco e polemica su Monticelli

Prima campanella, prime lezioni per gli studenti e anche primi disagi lungo le strade cittadine. Il primo giorno di scuola, ieri, è stato caratterizzato anche da questo: dal ritorno delle code di auto in alcune tra le zone più trafficate della città. Chi non era più abituato a procedere a passo d’uomo tra le sette e le otto del mattino, visto che nel periodo estivo a quell’ora si muove solo chi va al lavoro, ha dovuto fare uno sforzo per tornare alla normalità. Prima o poi, comunque, sarebbe dovuto accadere ma per fortuna non si sono verificati incidenti né episodi di particolare gravità. Ciò, ovviamente, anche grazie ai diversi agenti della polizia municipale che sono stati impiegati dal Comune di fronte alle scuole. E’ stato un mercoledì vissuto sui banchi, si fa per dire, anche per alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale, che hanno colto l’occasione per salutare gli studenti e augurare loro, nonché al personale scolastico, buon lavoro. Il sindaco Marco Fioravanti, ad esempio, ha fatto tappa in diversi plessi delle elementari: "A tutti gli studenti, dai più grandi ai più piccini: siate protagonisti del vostro futuro. Buon anno scolastico a voi, alle vostre famiglie, ai docenti e a tutto il personale dei nostri istituti". Presente in diverse scuole, poi, anche il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono.

Una polemica, per quanto riguarda la scuola di Monticelli, arriva invece da parte del segretario provinciale del Partito Democratico Francesco Ameli, che raccoglie alcune lamentele delle famiglie in merito allo stato della struttura: "Mi sono arrivato alcuni messaggi da parte di genitori arrabbiati – rivela l’esponente dem –, perché di fatto in quell’istituto i lavori non sono terminati nonostante l’inaugurazione di un anno fa. Il cantiere infatti – conclude Ameli – è ancora in corso e c’era solo un ingresso agibile, con conseguenti disagi per l’ingresso e l’uscita dei ragazzi".

Matteo Porfiri