Roberto Paoletti presidente delle Acli:: "Una grande sfida"

Roberto Paoletti è il nuovo presidente alla guida delle Acli Provinciali: lo ha eletto il consiglio riunitosi martedì nella prima seduta dopo il congresso che si è tenuto domenica 13 ottobre. Roberto Paoletti, 59 anni, sposato con due figli, con grande esperienza nel mondo del Terzo Settore, già presidente, tra le varie esperienze sviluppate, della Bottega del terzo Settore per due mandati dal 2017 al 2024. "Nella difficile situazione economica e sociale che stiamo vivendo, acuita dai vari conflitti di guerra in varie parti del Mondo – ha detto Paoletti, ringraziando il consiglio provinciale – il ruolo delle Acli appare significativo per stare a fianco delle persone più fragili con ancora più impegno, per dare risposte ai problemi e alle esigenze di chi rimane indietro con ancora più efficienza, per progettare una società più sostenibile".