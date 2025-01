‘Rossoblù si nasce’: ecco il kit per i neonati

L’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto si tinge nuovamente di rossoblù. Ciò grazie all’iniziativa ‘Rossoblù si nasce’, promossa per il secondo anno consecutivo dall’Us Sambenedettese in collaborazione con l’Ast di Ascoli, avente a oggetto la donazione da parte della società calcistica di un kit per neonati destinato a tutti i bambini che vengono alla luce nel reparto diretto da Andrea Chiari.

I nuovi kit sono stati presentati questa mattina, all’ospedale di San Benedetto, dal direttore generale dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini, e dal presidente del club sportivo Vittorio Massi, alla presenza del direttore dell’Uoc di ostetricia e ginecologia Andrea Chiari, del direttore dell’Uoc di pediatria dell’Ast, Ermanno Ruffini, della pediatra Fiorella De Angelis e del vice presidente della società calcistica, Fausto Massi.

L’Us Sambenedettese ha realizzato in collaborazione con il brand Primigi altri 500 kit, numero che all’occorrenza viene di volta in volta incrementato, ciascuno contenente come i precedenti un body (taglia 3 mesi), un bavaglino e una cuffietta. Tutti e tre i pezzi che compongono il corredo hanno, naturalmente, i colori sociali e il logo del Club, e vengono donati ai genitori dei bambini che nascono all’ospedale ‘Madonna del soccorso’.

"Accogliamo con piacere, per il secondo anno consecutivo – evidenzia la dg Natalini –, l’iniziativa promossa dalla società calcistica della Sambenedettese. Un gesto molto bello nei confronti, sia delle famiglie, sia dell’azienda sanitaria, che è stato già accolto con entusiasmo, e sono sicura lo sarà ancora, da parte dei genitori dei bambini che nascono al ‘Madonna del soccorso’. Il club presieduto da Massi ha dimostrato in più di una occasione la propria vicinanza all’ospedale di San Benedetto, soprattutto ai piccoli degenti che hanno ricevuto diverse volte la visita in reparto, con consegna di doni, dei giocatori e dei rappresentanti della società".

"Siamo felici di aver rinnovato per il secondo anno consecutivo questo tipo di iniziativa – sottolinea il presidente Massi –. ‘Rossoblù si nasce’ è un gesto di affetto verso le nuove famiglie e verso i nati nel reparto di ostetricia dell’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto. Abbiamo voluto realizzare in collaborazione con Primigi un kit nascita con all’interno un body, un bavaglino e una cuffietta con i nostri colori sociali e con il logo del Club così da poter vestire subito i futuri tifosi rossoblù".

Giuseppe Di Marco