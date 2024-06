Sabatini resta presidente: "Tante sfide da vincere"

La Camera di Commercio delle Marche dà il via al ‘Sabatini 2’. Ieri mattina, con l’insediamento del nuovo consiglio camerale 2024-2029, è stato rieletto all’unanimità il presidente Gino Sabatini, che era stato già a capo dell’ente nel primo lustro successivo all’unificazione delle camere territoriali. Sabatini, nel ringraziare il consiglio, ha rammentato l’importante lavoro della camera nei cinque anni complessi che l’ente marchigiano, il primo in Italia per estensione geografica e il quinto per numerosità di imprese rappresentate, ha portato avanti. "I primi cinque anni – ha detto il presidente – hanno visto il sistema economico affrontare sfide inedite e davvero complesse, oggi ci affacciamo su un mondo nuovo con priorità e urgenze diverse: una è quella dell’intelligenza artificiale cui affiancheremo l’intelligenza artigiana, commerciale, industriale e agricola". Linea adottata anche dal presidente di Unioncamere Andrea Prete, che ha seguito tutti i lavori odierni e di cui Gino Sabatini è vice nel board nazionale. Ecco quindi i consiglieri: Catia Anelli, Sandro Assenti, Alessandra Baronciani, Sandrino Bertini, Moreno Bordoni, Giacomo Bramucci, Alessandro Bugaro, Fausto Calabresi, Camillo Catana Vallemani, Innocenzo Di Donato, Tommaso Di Sante, Marco Ferracuti, Luca Gastreghini, Simone Mariani, Doriana Marini, Mariangela Mengoni, Giorgio Menichelli, Giuseppe Micucci, Francesca Orlandi, Mauro Papalini, Gianluca Pesarini, Marco Pierpaoli, Massimiliano Polacco, Gino Sabatini, Graziano Sabbatini, Gianfranco Santi, Massimiliano Santini, Andrea Santori, Angelo Serra, Lorenzo Totò, Natascia Troli, Agnese Trufelli e Daniela Zepponi. Riconfermato Fausto Calabresi – con delega al turismo – già presidente provinciale della Confcommercio ed ex membro della giunta camerale, mentre fa ingresso per la prima volta Sandro Assenti – delega al commercio – presidente regionale di Confesercenti.

"Spero che venga data continuità al lavoro svolto – ha commentato Calabresi – in anni segnati da pandemie, alluvioni e rincari di ogni tipo, durante i quali abbiamo sempre aiutato le aziende in difficoltà, in collaborazione con la regione Marche". "Cercherò di contribuire all’intercettazione di bandi per la formazione e per gli investimenti" ha aggiunto Assenti. Tra i presenti anche Francesco Acquaroli, Lucia Albano, Guido Castelli, Gian Luca Gregori e Marco Fioravanti.

Giuseppe Di Marco