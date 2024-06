Saladini Pilastri. Arrivano le impalcature . Primi passi del restyling per il palazzo gioiello

Con il montaggio dei ponteggi hanno preso il via ufficialmente i lavori di ristrutturazione del Palazzo Saladini Pilastri. Lo storico edificio acquistato dal Comune di Ascoli con un investimento di 6 milioni di euro, è quindi pronto per essere trasformato in un Albergo e un ristorante etico gestito dai ragazzi della ‘Locanda Centimetro Zero’. Saranno impiegati ragazzi disabili per gestire la quotidiana amministrazione delle due strutture assieme al personale dell’Ashoka Italia, un’importante realtà ligure, che ha già inaugurato diversi hotel etici in molte città italiane. Il giardino del palazzo invece diventerà un ‘Parco Inclusivo’ a base culturale. Il tutto grazie al finanziamento di 90 milioni di euro ricevuti dal Ministero dell’Interno attraverso i fondi Pnrr e alla luce dei 28 milioni di finanziamenti ottenuti attraverso il bando Pinqua. Due sono le imprese che realizzerannio i lavori: la Travaglini Costruzioni Srl e la Gaspari Gabriele Srl. Un cantiere molto complesso, vista la polifunzionalità che la struttura andrà ad assumere, che prevede tempi per la conclusione molto stringenti: poco più di 21 mesi, includendo 48 giorni per la progettazione esecutiva. "Si è iniziato con la cantierizzazione con il montaggio dei ponteggi – ha dichiarato l’Architetto Ugo Galanti, dirigente del Comune e responsabile del progetto Pinqua – che in un edificio così imponente richiederà anche parecchio tempo. Contemporaneamente si stanno portando via tutti i calcinacci che sono all’interno, gli infissi vecchi in particolare le porte in legno e le finestre, i vetri rotti e tutto ciò che in qualche modo possa intralciare i lavori in modo da per poter avere poi il cantiere libero da materiali. Nel frattempo sono stati effettuati controlli archeologici in particolare sulle pavimentazioni e sui soffitti, e addirittura sono state ritrovate tracce di pavimentazioni di epoca Picena e Romana. Il Palazzo Saladini Pilastri – ha concluso l’Architetto Galanti – ha un suo valore storico architettonico straordinario e di tutto questo bisognerà tenere conto nel momento in cui verrà redatto il progetto esecutivo. Come tempistica ipotizziamo subito dopo l’estate di poter dare il via ai lavori di ristrutturazione". L’edificio quindi sarà pronto per l’autunno del 2026.

Valerio Rosa