Samb, Gli ultimi dubbi di Palladini. Rientrato l’allarme per Pezzola

Sarà l’allenamento di rifinitura di questa mattina a chiarire le idee ad Ottavio Palladini per quanto riguarda la formazione da opporre all’Altetico Ascoli all’esordio in campionato. Rientrato l’allarme Pezzola che giovedì non ha preso parte al test con la formazione juniores per un problemino alla caviglia. Il difensore centrale è completamente recuperato e farà parte dell’undici rossoblù che scenderà in campo al don Mauro Bartolini. Ottavio Palladini conta di avere quasi tutta la rosa a disposizione, Luca Lulli compreso. Il centrocampista sta svolgendo un lavoro personalizzato ma potrebbe essere convocato per il match di domenica e partire dalla panchina. Cantarini ha un piccolo problema alla caviglia che lo potrebbe costringere a restare ai box. Palladini deve poi sciogliere il nodo relativo al terzo attaccante che andrà a formare il tridente offensivo.

Nella gara di Coppa Italia, sempre con l’Atletico Ascoli, nell’undici di partenza c’era Baldassi poi sostituito nella ripresa da Battista. Intanto Vera TV ha deciso di prevedere degli abbonamenti, acquistabili da oggi, per seguire tutte le partite in trasferta dei rossoblù. E quindi oltre alla possibilità di acquistare ogni singola partita a 8,20 più Iva, saranno disponibili pacchetti che garantiranno un risparmio significativo per chi desidera seguire l’intero campionato. L’abbonamento per i privati avrà un costo 100 euro+Iva (122 euro, Iva inclusa) e permetterà di vedere tutte le 17 partite in trasferta al prezzo di 5,88 euro a partita+Iva. Per le aziende e i locali commerciali, il pacchetto sarà disponibile a 557,38 euro +Iva (680 euro, Iva inclusa) con un costo a partita di 32,8 euro+Iva cioè 40 euro Iva compresa. Infine il club del Riviera delle Palme comunica che dalle ore 10 di lunedì 9 settembre sarà attiva la prevendita dei biglietti per Samb-Recanatese, match valido per la seconda giornata del campionato Serie D (girone F) ed in programma domenica 15 settembre (ore 15.00) allo stadio Riviera delle Palme. I tagliandi saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivatocket, online sul sito web www.ussambenedettese.it alla sezione Ticket e presso il Samb Store di via Fiscaletti (negli orari di apertura). Per il settore ospiti sarà messa a disposizione una dotazione di 500 biglietti con vendita fino alle ore 19 di sabato 14 settembre. Il botteghino ospite del Riviera delle Palme sarà chiuso il giorno della gara.

Benedetto Marinangeli