San Giacomo della Marca, addio a padre Capriotti

Lutto nel santuario di San Giacomo della Marca e nella comunità di Monteprandone per la morte di padre Silvio Capriotti. Aveva 81 anni. Padre Silvio è stato anche un educatore per i giovani e per i frati in formazione a Monteprandone, Mombaroccio e Treia. Ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di assistente regionale della Gioventù Francescana e dell’Ordine Francescano Secolare, e di Definitore ed Economo Provinciale dei Frati Minori delle Marche. È stato anche vice parroco ad Ascoli Piceno e Parroco a Jesi, oltre che confessore, padre e guida spirituale per tanti fedeli. Un uomo di chiesa e di fede, che animava le celebrazioni liturgiche con la musica e il canto. Tutti lo ricordano quando suonava l’organo in chiesa. Da alcuni anni era tornato a far parte della comunità francescana presso il Santuario di San Giacomo della Marca di Monteprandone. Il sindaco Sergio Loggi: "Esprimo il più profondo cordoglio sia ai familiari di Padre Silvio, sia alla comunità Francescana del Santuario di San Giacomo della Marca di Monteprandone". Oggi alle 10,30 il rito funebre nel santuario di S. Giacomo della Marca.