Sbandieratori e musici. Porta Solestà-Romana, si riaccende la sfida tra i plurivincitori

Il sindaco Marco Fioravanti sarà protagonista del giuramento del Magnifico Messere e lo farà alla vigilia della Quintana di luglio, il 12, a piazza Arringo. Il coreografo Mirko Isopi, infatti, sta predisponendo gli ultimi dettagli relativi al cerimoniale, che si svolgerà alle 18 e che ricalcherà quello di cinque anni fa, quando Fioravanti giurò per la prima volta. Una novità riguarda invece il Saluto alla Madonna della Pace, in programma sempre il 12 luglio ma alle 19, che non si svolgerà più a piazza Sant’Agostino, dove sono stati allestiti dei cantieri, bensì a piazza Ventidio Basso. Nel frattempo, si conclude il viaggio del Carlino tra i gruppi che parteciperanno al Palio cittadino per sbandieratori e musici, in programma sabato e domenica sera a piazza Arringo.

Oggi è la volta di Porta Romana e Porta Solestà, i due sestieri che vantano il maggior numero di vittorie nell’albo d’oro. I gialloblù, campioni in carica, hanno trionfato addirittura in 21 occasioni. Sette, invece, i successi rossoazzurri. Per Porta Solestà, ci sarà il debutto nel singolo per Giorgio Bracci, che poi farà coppia con Edoardo Pavoni. La piccola squadra sarà composta da Gianluca Capriotti, Christian Nardinocchi, Edoardo Pavoni, Giorgio Bracci, Lorenzo Ferretti e Simone Cittadini. Nella grande, invece, figurano Christian Nardinocchi, Alessandro Viozzi, Ivan Talucci, Gianluca Capriotti, Edoardo Pavoni, Luca Passaretti, Luca Chiodi, Alex Talucci, Lorenzo Ferretti, Simone Cittadini, Francesco Verzilli, Giorgio Bracci, Diego Bernardini, Nicky Nardinocchi e Nico Corena. Tra i musici, infine, le chiarine Andrea Mancini, Alfredo Traini, Giuseppe Vallesi, Sara Cappelli, Miriana Agostini, Francesco Leone, Nazzareno Mancini, Sabrina Trasatti, Giorgia Andreoni, Francesca Giovannozzi, Beatrice Luzzi, Vittorio Vallesi e Jessica De Angelis, nonché i tamburini Domenico Alfonsi, Michele Tomassi Galanti, Francesco Virgulti, Alessandro Testa, Valentina Scarpetti, Stefano Rosa, Milena Martelli, Maya Ceccarelli, Giorgia Chiodi, Gaia Morganti, Bianca Cappelli e Alessio Agostini.

Per Porta Romana, singolo affidato a Robert Alexa, mentre la coppia sarà formata da Giorgio Viceconte e Gianluca Saienni. Nella piccola squadra spazio a Robert Alexa, Fabrizio Ercoli, Mattia Massetti, Gianluca Saienni, Samuel Spinelli e Giorgio Viceconte. La grande sarà composta da Robert Alexa, Piero Cicconi, Jacopo Cinelli, Tomas Di Girolami, Matteo Di Pasquale, Fabrizio Ercoli, Matteo Garofani, Alessio Gentile, Matteo Manfroni, Mattia Massetti, Pierluigi Orsolini, Gianluca Saienni, Samuel Spinelli e Giorgio Viceconte. Per i musici, le chiarine Aurora Bartolomei, Giada Berna, Asia Cicconi, Giulia Formica, Beatrice Massetti, Cristiano Matricardi, Valerio Matricardi, Francesca Mindoli, Luna Piercecchi, Giulia Salvi e Alice Simone, oltre ai tamburini Francesca Aquilone, Lea Bartolini, Emma Bartolini, Ilaria Brandozzi, Federico Cappelli, Maya Ciabattoni, Elisa Cinelli, Francesca Cinelli, Anna Civita, Francesca Fioravanti, Alessia Girolami, Alessio Ingrillini, Lorenzo Piccioni e Asia Zanchè.

Matteo Porfiri