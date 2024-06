Schianto tra auto con cinque feriti

Una manovra azzardata sarebbe all’origine della carambola che nella notte fra domenica e ieri ha coinvolto diverse auto in transito lungo la statale Salaria, alle porte di Acquasanta, causando il ferimento di cinque persone che sono state medicate al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Le loro condizioni non erano comunque particolarmente preoccupanti. L’impatto tra le due automobili è stato molto violento, ma fortunatamente le conseguenze non sono state tragiche. Ben sette persone coinvolte nello scontro, cinque sono state trasportate all’ospedale "Mazzoni" di Ascoli in codice giallo. Su una delle vetture viaggiavano tre ragazzi residenti ad Amatrice, mentre sull’altra si trovava una famiglia di quattro persone che stava rientrando a casa nel residente nel Reatino. L’incidente è stato causato da un imprudente tentativo di sorpasso, complicato dall’arrivo di un’altra autovettura in direzione opposta, verso Ascoli. Nel tentativo di evitare uno scontro frontale, il conducente ha cercato di rientrare nella corsia di percorrenza, causando così l’impatto violento con l’altra auto. Le operazioni di ripristino della strada da parte dei vigili del fuoco sono state lunghe e complesse. Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze della Croce Verde di Acquasanta e Venarotta, la Potes di Ascoli e i carabinieri del nucleo radiomobile.