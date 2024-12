Seccardini con la febbre:: "Loro nostra bestia nera"

Nonostante la febbre a 38, mister Seccardini non ha rinunciato a commentare una sconfitta decisamente immeritata per i suoi ragazzi. "Il Termoli è davvero la nostra bestia nera – ha attaccato – Sono due anni che viene qui e raccoglie più di quanto abbia meritato, ma questo è il calcio. Gli ospiti hanno affrontato la gara con i loro mezzi, con grande umiltà, si sono messi dietro cercando di ripartire e proprio da una transizione è nato il loro primo gol. Nonostante tutto l’avevamo ripresa poi è arrivata questa punizione che ha premiato il loro sacrificio e la loro voglia di fare risultato. Noi abbiamo sbagliato tanto, tra cui il calcio di rigore di Maio, abbiamo colpito una traversa, ci sono stati due salvataggi sulla linea, alcune parate del portiere, insomma ai ragazzi non posso davvero rimproverare niente sul piano dell’impegno. Ho scelto di mettere Camilloni ‘braccetto’ a destra e purtroppo su un suo errato disimpegno è nata l’azione del primo gol. Senza Nonni e con Baraboglia ancora non al 100% era l’unica soluzione possibile schierando Severini esterno a dargli una mano. Mercato? È tornato Feltrin che ci darà una mano in difesa, ma il ds Marzetti continua a guardarsi intorno per valutare altre possibilità. Questa sconfitta, però, non può farci dimenticare quello che abbiamo fatto nel 2024". Valerio Rosa