Sentina, la torre del porto diventa infopoint: "Puntiamo a finire entro l’inizio del 2025"

Sono iniziati i lavori alla Torre del Porto della Sentina che porteranno alla realizzazione di una sala didattica multimediale e un infopoint turistico nel cuore dell’oasi naturale che si trova all’estremo sud di San Benedetto. Il progetto, nato circa dieci anni fa durante la seconda amministrazione Gaspari, ha dovuto affrontare una lunga serie di ostacoli di natura prevalentemente burocratica, che ne hanno ritardato l’avvio fino ad oggi. A occuparsi dell’intervento ora è l’azienda Panichi, come conferma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di San Benedetto, Tonino Capriotti, che ha espresso grande soddisfazione per questo importante traguardo. "Entro le prime settimane del 2025 tutto dovrebbe essere pronto – ha spiegato Capriotti –. Si tratta di un progetto molto importante che porterà alla realizzazione di uno spazio adeguato per tutte le scolaresche e le comitive che vanno alla scoperta della riserva naturale della Sentina, un vero e proprio gioiello di questo territorio. In questo modo sarà possibile fare scoprire tutti gli aspetti legati a quell’area incontaminata, non più in mezzo alla strada, sotto il sole o esposti alle intemperie, ma in una sala attrezzata. Inoltre, nascerà anche un infopoint, un punto informativo turistico aperto al pubblico nei periodi di maggiore affluenza nel sito".

L’oasi naturale della Sentina, una delle aree protette più importanti delle Marche, si estende su circa 180 ettari lungo la costa e rappresenta un rifugio per numerose specie di flora e fauna. Questa zona umida è fondamentale per la biodiversità e ospita diverse specie di uccelli migratori, oltre a essere un luogo di interesse naturalistico e storico per la presenza di reperti archeologici che testimoniano l’antico passato dell’area. I lavori sulla Torre del Porto sono iniziati proprio in questi giorni e l’intervento dovrebbe concludersi entro la fine del 2024. Tuttavia, non si esclude che eventuali condizioni meteorologiche avverse o imprevisti possano far slittare il termine dei lavori alle prime settimane del 2025 e per questo motivo dal comune parlano dell’inizio del prossimo anno. In ogni caso, entro la fine dell’inverno la Sentina potrà contare su una moderna aula multimediale e un punto informativo turistico, che rappresenteranno un valore aggiunto per la fruizione di questo splendido angolo di natura, attirando sempre più visitatori e rafforzando il legame tra il territorio e la sua storia.

Emidio Lattanzi