Serena Dandini stasera in piazza per la prima di ’Fermo sui libri’

Sarà la geniale e ironica autrice e conduttrice televisiva Serena Dandini ad inaugurare l’inizio di Fermo sui Libri, un percorso che si protrarrà fino al sette di agosto. Si tratta di un viaggio tra le pagine di chi racconta storie, una rassegna di letteratura, poesia, filosofia, saggistica, musica ed arti, alla sua nona edizione, che apre le danze stasera alle ore 21,15 nella cornice di Piazza Del Popolo. Seguendo il fil rouge della rassegna, quest’anno dedicato agli Exempla, la Dandino proporrà la sua intensa riflessione titolata ’La vendetta delle Muse’. A Fermo sui Libri porta un intervento quanto mai attuale sulle Muse e sul fenomeno del musismo. Le muse sono necessarie. Ma se agli albori della civiltà i poeti invocavano dee per farsi ispirare, con il passare del tempo il ruolo di musa è stato affidato a delle mortali. Amate, volute, abbandonate, idolatrate, ritratte in tele magnifiche, cantate in versi indimenticabili, ma sempre come oggetti, di cui si poteva trascurare serenamente la dimensione umana. Invece erano donne in carne e ossa, con sogni, passioni, pulsioni e vita, tanta vita. Serena Dandini, autrice e conduttrice televisiva italiana, di origini nobili, decide di ribaltare lo sguardo su di loro e, alla maniera di Copernico, compie una rivoluzione, rimettendo la musa al centro del suo universo, finalmente non più oggetto ma soggetto del proprio destino. La carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata per la Dandini come autrice di programmi Rai, televisivi e radiofonici. Il suo talento comico è emerso quando sul finire degli anni Ottanta è stata co-fondatrice del programma satirico La TV delle ragazze (che ha lanciato attrici comiche quali S. Guzzanti e F. Reggiani); il collaudato trio ha poi portato in scena altri programmi di successo.Ingresso libero e gratuito. Per info: 3384162283