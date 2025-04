Servizi e attività con i Laboratori aperti del Piceno

Quattro comuni del Piceno, tre imprese che condividono un’unica visione di benessere per le comunità, attività e servizi offerti tra innovazione e imprenditorialità. Questo è Lap, Laboratori Aperti del Piceno, un progetto che coniuga lo sviluppo d’impresa con le esigenze di crescita e di benessere del territorio, promosso e sostenuto dalla Regione Marche. I comuni coinvolti sono: Montalto delle Marche, Ripatransone, Ascoli Piceno e Grottammare. Mentre le tre imprese private sono Marchingegno (capofila), Gate rei fab vision. Quattro sono le linee di attività, tra loro integrate e finalizzate all’innovazione territoriale e allo sviluppo dell’imprenditorialità. L’hub principale sarà a Montalto delle Marche e tre spoke di proprietà di Poste Italiane a Ripatransone, Ascoli Piceno e Grottammare, destinati ad attività formative, eventi di networking e servizi alle imprese. Ecco come: sviluppando competenze imprenditoriali e digitali attraverso percorsi formativi su cultura d’impresa per giovani e studenti; tramite incontri tra domanda e offerta di competenze; Fornendo servizi specialistici per imprese, startup e professionisti; mettendo a disposizione postazioni coworking e spazi per eventi.