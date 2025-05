Tangenziale di Bologna bloccata e code in A14: grande esodo per il ponte del 2 giugno

Bologna, 31 maggio 2025 – Il lungo weekend determinato dalla festività del 2 giugno (lunedì) ha messo in moto moltissimi italiani e la tangenziale di Bologna, unitamente alla A14 nel tratto cittadino, come solito, questa mattina si sono trasformate in un imbuto, dovendo assorbire tutto il traffico che arriva dal nord del Paese e si sta muovendo verso le zone di mare.

Per percorrere il tratto da Casalecchio di Reno a San Lazzaro, intorno alle 11, occorreva il doppio che del tempo che solitamente si impiega, quindi almeno trenta minuti in più. Naturalmente c’è l’effetto restringimento della carreggiata, soprattutto all’altezza delle uscite 4 (aeroporto), ma nessun cantiere era in atto. Quindi le file erano determinate da quello che si può già definire il primo grande esodo dell'estate 2025.

Secondo uno studio reso noto da Alberghiera saranno quasi 15 milioni gli italiani in viaggio per il ponte delle Festa della Repubblica, con una spesa media pro-capite di 470 euro che determinerà giro di affari stimato attorno ai sette miliardi di euro.

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, fa notare che “il fatto che quasi 15 milioni di italiani si metteranno in movimento per godersi una seppur breve pausa legata alla Festa della Repubblica, sembra davvero sancire un ritorno al meglio del turismo italiano, con tante famiglie che riprendono il gusto di viaggiare assieme, magari anche optando per luoghi di prossimità, facilmente raggiungibili, purché si tenga fede al progetto vacanza”.

Naturalmente il meteo, decisamente rivolto al bello con temperature che iniziano ad alzarsi, ha agevolato la partenza delle persone.