Settemila euro in contanti a casa dei pusher

Lo scorso 22 maggio agenti del Commissariato di San Benedetto hanno arrestato due cittadini tunisini di 28 e 23 anni, entrambi irregolari sul territorio italiano. Nel corso dei giorni precedenti era emerso che due giovani maghrebini avevano allestito a Tortoreto una attività di spaccio di eroina.

I poliziotti hanno organizzato un appostamento e sono intervenuti bloccando uno degli acquirenti insieme ad un giovane maghrebino autore di una cessione di eroina.

La perquisizione domiciliare con l’ausilio di un cane antidroga ha portato alla luce 10 grammi lordi di eroina suddivisi in dosi già tagliate e confezionate per essere smerciate, un bilancino elettronico, buste in cellophane utilizzate per il confezionamento e sostanza da taglio, e la somma in contanti di quasi 7.000 euro (settemila) tanto da poter legittimamente concludere che in loco era stata allestita una vera e propria centrale di spaccio di eroina.

I due stranieri arrestati sono stati ristetti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Attualmente, per entrambi, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte al giorno fino allo svolgimento del giudizio direttissimo da fissare nei prossimi giorni.