Settimana della mobilità sostenibile: "Avanti con il grande cambiamento"

Ascoli si prepara alla settimana europea della mobilità sostenibile. Da lunedì 16 a domenica 22 saranno tante le iniziative allestite dall’Arengo per sensibilizzare la cittadinanza ad utilizzare soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. Il tutto sarà poi seguito dall’istituzione della ‘giornata senza auto’, programmata per domenica 13 ottobre dalle 9 alle 18 nel centro storico. "La sostenibilità rappresenta una delle grandi sfide del futuro per le nostre città – commenta il sindaco Marco Fioravanti –, a tutti i livelli. Come amministrazione da anni portiamo avanti il progetto Ascoli green che si sostanzia anche in azioni volte a favorire una mobilità sempre più sostenibile. Vogliamo proseguire questo grande cambiamento che è sia infrastrutturale che culturale. L’obiettivo è migliorare la vita dell’intera comunità ascolana".

Il tema scelto dalla commissione europea per l’edizione 2024 è ‘la condivisione dello spazio pubblico’. Un concetto che si sviluppa su quattro linee guida: vivere lo spazio pubblico in modo diverso; riqualificare insieme lo spazio urbano; creare uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi con le strade scolastiche; pianificare e progettare strade più sicure. "Questa settimana sarà un momento di riflessione e di condivisione su un tema molto ampio – sostiene l’assessore Attilio Lattanzi –. Il programma delle iniziative spazia dalla giornata senza auto all’area di socialità urbana, passando per i percorsi casa-scuola e casa-lavoro. Scoprire come muoversi in maniera sostenibile può essere un incentivo a rivedere le nostre abitudini con un occhio alla salute e all’ambiente". Tante le realtà cittadine che hanno contribuito allo sviluppo del ricco programma di momenti. Da lunedì a domenica ci sarà un’area di socialità urbana tra viale Vellei e via Piave con panche, tavoli, fioriere e set di cestini per la differenziata. Sempre da lunedì a venerdì invece su via San Serafino da Montegranaro sarà istituita una strada scolastica nei pressi dell’Isc Ceci. Per incentivare l’uso della bicicletta inoltre saranno erogati dalla Fiab buoni colazione spendibili negli esercizi convenzionati. Martedì sarà la giornata della redazione del Pums (Piano urbano mobilità sostenibile) che sarà preceduta dal corteo previsto dalla stazione, mentre venerdì seguirà l’inaugurazione del ponte sul torrente Lama e della ciclovia del Tronto con il taglio del nastro nelle ciclostazioni di Marino e Maltignano.

Massimiliano Mariotti