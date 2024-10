Show teatrali e cuoche per i piccoli

’Bielle de nonno! Cocche de nonna!’ ha avuto tre appuntamenti dedicati ai nonni a Roccafluvione. Il primo appuntamento, intitolato ’Il cielo sopra noi’, si è svolto presso il Teatrino Parrocchiale ’Serena Kacian’. Uno spettacolo teatrale per festeggiare i nonni di ieri e di oggi, che ha visto, tra i protagonisti, il cabarettista ascolano Petò, il quale ha raccontato ’La nonna di Cappuccetto Rosso’ di Walter Galotto. Hanno partecipato allo spettacolo anche Walter Galotto, Giorgia D’Andrea, Sabrina Guerrieri, Alessandro Orrù, Anna Petrocchi, Giulia Quaglietti, Nunzia Bastiani, Maria Rita Mancini, Salvatore Senzacqua e il Coro Parrocchiale Santo Stefano di Roccafluvione. Gli altri due appuntamenti sono stati dei laboratori sulle tradizioni culinarie di un tempo, per farle conoscere ai bambini del paese. Sono stati coinvolti tre ristoranti di Roccafluvione, con tre cuoche (Liviana di ’DonnaRosa’, Franca de ’Il Vecchio Mulino’ e Emanuela della ’Locanda la Loggia’), le quali hanno donato il proprio tempo per insegnare ai bimbi come preparare tagliatelle e gnocchi.