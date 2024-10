Si fingono assicuratori e truffano una donna: rubano gioielli e contanti

I carabinieri della stazione di Grottammare e della compagnia di San Benedetto stanno svolgendo indagini sull’ennesima truffa compiuta sul territorio da finti carabinieri, finti assicuratori e finti avvocati, con la solita storia di familiari vittime di incidenti stradali. L’ultimo caso ha visto coinvolta una donna, non più giovane, residente a Grottammare che ha perso tutti i gioielli di famiglia e 500 euro in contanti della sua pensione. I delinquenti, due persone distinte che si sono spacciate prima come carabinieri, al telefono, e poi come avvocati quando sono andati a prendere i soldi per ’aiutare’ il nipote che era rimasto coinvolto in un serio incidente stradale e che aveva bisogno di essere rilasciato dalle forze dell’ordine che lo avevano trattenuto in caserma. La donna, presa dallo sconforto, non ci ha pensato due volte: unitamente a tutto il denaro che aveva in casa, ha consegnato ai malviventi anche i gioielli per raggiungere la cifra che le era stata richiesta. Solo dopo che i due lestofanti si erano allontanati, facendo perdere le loro tracce, ha scoperto di essere stata truffata. Sporta la denuncia nella locale caserma dei carabinieri, le indagini sono in corso, ma sarà difficile recuperare il maltolto.