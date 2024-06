Sicurezza Silvestri: "Vittoria importante"

Il ‘Totoconsiglio’ è già in atto, tra riconferme e nuove leve. Nell’ampissima maggioranza di centrodestra, saranno 25 i consiglieri che appoggeranno il rieletto sindaco Fioravanti, e tra questi Gianni Silvestri, ex vicesindaco, in odore di assessorato.

Silvestri, ha ricevuto 468 voti, si aspettava qualcosa di più?

"Io dico sempre che è importante il rispetto del voto degli elettori, quasi 500 sono sicuramente una cifra importante, non sono pochi, e cerco di rappresentare questi elettori nel migliore dei modi. E poi, chiaramente il voto va accettato per quello che è. Magari c’è rammarico per i voti nulli, o le schede sbagliate, ma questo fa parte delle elezioni e della democrazia. Io però rispetto la volontà elettorale, e questi voti mi sembrano un dato sicuramente importante, perché quasi 500 voti personali non sono pochi, così come non sono pochi coloro che mi hanno sostenuto in città".

Un commento su questa vittoria?

"È una vittoria importante che dimostra il buongoverno della città, il buongoverno che è stato portato avanti per questi 5 anni, di cui io sono stato parte integrante. E quindi siamo contenti. Forse non ci aspettavamo un consenso di questa proporzione, ma da un lato ci riempie di gioia, perché appunto valida il nostro governo e ci dice che è stato apprezzato, dall’altro ci carica anche di responsabilità perché i prossimi 5 anni saranno determinanti per portare avanti tanti progetti ora in itinere. C’è grande aspettativa da parte della città e da parte dei cittadini, e quindi cerchiamo di esserne all’altezza".

Viene riconfermato dopo questi 5 anni in consiglio, cosa cambierà nei prossimi 5?

"Non prevedo grandi cambiamenti, nel senso che io penso che un governo si possa giudicare su un periodo di due mandati, 10 anni. Credo che ciò che abbiamo iniziato 5 anni fa, e in cui io sono stato grande promotore perché ho creato 3 liste di appoggio a Fioravanti, ha dato delle grosse soddisfazioni. E lo dico sulla base delle tante risposte che sono state date dalla città, che non sto qui ad elencare. C’è sicuramente una continuità per questa amministrazione".

Qual è il prossimo progetto in agenda?

"Beh, credo che uno dei più vicini sia la realizzazione del ponte di Monticelli che da tempo è in itinere. Secondo aspetto, di cui poi mi sono occupato insieme al sindaco, è la nuova società mista per gestire il parcheggio al centro e poi in generale la questione parcheggi".

Ottavia Firmani