Smantellato il cantiere. Ultima parte dei lavori

Verso la chiusura definitiva: il cantiere di via Dandolo, presente da anni lungo la strada in zona nord, è stato quasi del tutto smantellato. Dopo le proteste dei cittadini infatti la parte interessata dallo scavo è stata chiusa e anche le delimitazioni sono state in buona parte tolte. Adesso mancherebbe soltanto la parte per cui, lo scorso maggio, si è innescata la protesta degli abitanti locali. "Le vasche sono state realizzate – commenta il vicesindaco Tonino Capriotti – quindi ora non resta che spostare le tre cabine. Al progetto è stata applicata una variazione che comporterà altro tempo, ma pensiamo che entro giugno tutto sarà completato". I tre abitacoli, necessari per il funzionamento del sistema, si estendono per una lunghezza di circa 15 metri e traslocheranno in piazza del Pescatore, nella parte che dà sul Museo del Mare di via Colombo. È ben noto che in via Dandolo si sta provvedendo alla sistemazione della rete fognaria per l’intera zona nord-ovest ‘Ballarin’: in questo intervento, nello specifico, sono stati investiti 1,6 milioni. In primavera, una delegazione di residenti locali mise in piedi un sit-in per indurre l’amministrazione a chiedere lo spostamento delle cabine, magari a ovest del tratto ferroviario. Alla fine le cabine troveranno posto a pochi metri dall’attuale ubicazione, in direzione porto. Alcuni giorni fa quindi alcuni abitanti di via Dandolo sono tornati a chiedere quali siano le tempistiche relative al cantiere. "Quella di via Dandolo è un’operazione della massima importanza – spiega ancora Capriotti – grazie alla sistemazione dei sottoservizi in questa parte della città contiamo di risolvere l’annoso problema degli allagamenti che da sempre affligge quartieri come San Filippo Neri e Marina Centro. Disagi che vengono avvertiti in strade come via Calatafimi: l’acqua piovana di quell’area verrà adeguatamente canalizzata".