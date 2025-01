"Solo tutti uniti si vince". Guadalupi guida la Samb

La prima doppietta con la maglia della Samb. Cinque le reti finora realizzate da Luca Guadalupi, ma anche prestazioni di grande spessore tecnico. Certo, fa specie vedere un centrocampista di questo calibro ancora in D. Quest’estate è stato contattato dal diesse Stefano De Angelis che ne conosceva le qualità tecniche e caratteriali. "Sono felicissimo -dice Luca Gaudalupi ai microfoni di Vera Tv nel corso della puntata di A Ritmo di Samb- e voglio continuare a dare il mio contributo alla causa rossoblù. Stavo ancora giocando i play off con il Nardò quando il diesse De Angelis mi ha chiamato. Ci ho messo dieci minuti per trovare l’accordo. Ricevere una telefonata del genere mi ha riempito d’orgoglio ma anche vestire la maglia della Samb, per me è un onore". Guadalupi inoltre invita tutti a non abbassare la guardia nonostante i nove punti di vantaggio sull’Aquila. "Al momento non guardiamo la classifica -analizza- anche perché il ferro va battuto quando è caldo. Dobbiamo stare nel pezzo e lavorare ancora molto intensamente. Le nostre inseguitrici sono ottime squadre ma dobbiamo pensare solo a noi stessi e fare ciò che sappiamo. Questa Samb ha grande personalità ed a prescindere che si giochi in casa o lontano dal Riviera delle Palme, dobbiamo sempre imporre il nostro gioco e puntare ai tre punti". Le numerose voci di mercato non distolgono il gruppo dall’obiettivo prefissato.

"Palladini -sempre Guadalupi che parla- è molto bravo perché riesce a coinvolgere tutti, chi più, chi meno. Ma la fiducia che ripone nei confronti di tutti noi è sempre la stessa. Il gruppo è sano e unito. Anche la società non ci fa mancare nulla. Il presidente ci fa sentire tutto il suo calore così come il diesse e lo staff. E’ importante sentire la fiducia da parte di tutti. Il campionato si vince non solo con una rosa all’altezza ma anche con la comunione d’intenti da parte di tutti". E domenica ecco la trasferta di Recanati. "Una trasferta difficile -chiosa Guadalupi- come ogni partita che affrontiamo domenicalmente. Ma come al solito ce la giocheremo". Intanto sono esauriti in poche ore i 507 biglietti messi a disposizione dei tifosi rossoblù. Questo pomeriggio test in famiglia con la formazione juniores al Ciarrocchi.

Benedetto Marinangeli