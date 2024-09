Spazzafumo in bilico: consiglio convocato

Il consiglio della verità è alle porte. La nuova riunione in assise è stata convocata per sabato 28 settembre alle 8. Quindici i punti da discutere in Consiglio, e il più atteso di tutti è senza dubbio il tredicesimo, che corrisponde alla votazione sul bilancio delle società partecipate. Dato che formalmente la maggioranza non è più tale, l’approvazione di questo passaggio potrà essere assicurata solo da un appoggio esterno: sarà in quel momento dunque, che si vedrà se Umberto Pasquali e Martina De Renzis vorranno dare nuovo ossigeno al mandato amministrativo di Spazzafumo oppure voltare pagina e staccare la spina. Non è escluso, peraltro, che possano esserci sorprese da destra, anche se la coalizione di minoranza si è sempre dimostrata critica nei confronti dell’attuale amministrazione. In assise, comunque, verranno discussi punti altrettanto interessanti. A cominciare dalle tre interrogazioni della consigliera Marchegiani sul cronoprogramma delle opere pubbliche, lo stato dell’immobile sito tra via Toscana, Umbria e Lucania e l’ex Bambinopoli.

Altre tre interrogazioni sono state protocollate da Bottiglieri e Canducci: una sulla chiusura del passaggio di collegamento tra molo sud e il porto turistico, una sulla gestione dello stadio ‘Riviera’ e della piscina ‘Gregori’, e l’ultima sulla gestione della pianificazione urbanistica da parte dell’amministrazione. C’è poi un’interpellanza di Marinangeli sulle misure antiallagamento, le variazioni di bilancio relative all’applicazione del Ccnl per dirigenti e segretari, nonché a misure su turismo, scuola e sociale.

Infine, si voterà una proposta di variazione al progetto del nuovo asilo Togliatti e una mozione di Marinangeli sull’introduzione del taser nella dotazione della Municipale.

