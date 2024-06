Sport e inclusività, successo per il primo. All Stars Baskin Day

Un evento sportivo che ha evidenziato il valore dell’inclusione e della collaborazione. Il Parco delle Rimembranze è stato il palcoscenico del primo evento regionale All Stars Baskin Day, una forma di basket integrato per rendere il gioco del basket accessibile a tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche o cognitive dei partecipanti. Il Baskin permette a persone con e senza disabilità di giocare insieme in un contesto di squadra. Organizzato dalle associazioni sportive Il Faro Basket e Union Fortitudo Basket, l’evento ha ricevuto il sostegno del comune di Grottammare e dell’EIsi (Ente Italiano Sport Inclusivi). Il playground della scuola Speranza è stato trasformato e colorato con cura, suscitando un forte apprezzamento da parte della comunità. Alla guida dell’iniziativa c’è stato Nicolino Giannetti, consigliere delegato allo sport, che ha coinvolto tutti gli amministratori dai Servizi Sociali alle Manutenzioni, dalla Salute all’Ambiente, compreso il sindaco Alessandro Rocchi. L’evento ha accolto oltre 50 atleti in rappresentanza delle numerose società dell’intera regione, insieme alle loro famiglie. La Barilla di Ascoli Piceno ha fornito il catering per tutti i partecipanti dalla merenda al pranzo.