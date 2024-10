Sportello consulenza, aiuto contro l’azzardo

Prosegue l’attività dello sportello ‘Spazio consulenza’, un servizio gratuito rivolto ai giocatori d’azzardo patologico e alle loro famiglie, promosso dal Dipartimento delle dipendenze patologiche dell’Ast di Ascoli e gestito dalla cooperativa sociale Ama Aquilone. Questo servizio offre consulenze legali, economiche e finanziarie a persone che spesso si trovano a vivere situazioni di grande difficoltà a causa dei debiti contratti per il gioco d’azzardo. "Purtroppo, molte famiglie si trovano in condizioni socio-economiche precarie a causa del gioco patologico – spiegano dalla cooperativa Ama Aquilone –. L’accesso gratuito a consulenze di questo tipo è fondamentale, poiché i costi dei professionisti in questi settori sarebbero spesso insostenibili per loro. Inoltre, favorire l’assistenza legale e finanziaria è un passo cruciale anche dal punto di vista della riabilitazione". Per maggiori informazioni o per accedere al servizio, è possibile contattare lo sportello dell’ambulatorio di via Pasubio a San Benedetto, chiamare il numero 392-4197983 o inviare una mail a sportellogap@ama.coop.