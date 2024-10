Svolta green: ecco il futuro dei vivai

E’ iniziata ieri e terminerà domani la tre giorni di incontri e visite promosse dai Vivai Acciarri di Massignano sul tema: "Passeggiando in vivaio", che vedrà la partecipazione dei massimi esperti del settore a livello nazionale. "L’obiettivo dell’iniziativa è consolidare la clientela e acquisirne dell’altra – afferma Alfredo Acciari che dirige l’azienda insieme al figlio Mattia – In queste tre giornate cercheremo di capire quali sono i cambiamenti che il settore ha dovuto affrontare nel corso degli ultimi decenni e quali deve ancora subire a causa dei cambiamenti climatici. Cercheremo di dare una risposta a queste domande attraverso una serie di attività che per noi sono state cruciali nella comprensione di tutte le situazioni che caratterizzano la flora mediterranea. Anche per questo abbiamo indetto un concorso di paesaggismo al quale sono intervenuti esperti del settore che hanno sviluppato diversi progetti di giardino mediterraneo". Il vivaio Acciarri si sviluppa su 30 ettari di coltivazioni in vaso, curate con la collaborazione di 50 dipendenti. Le produzioni, piante ornamentali da giardinaggio, per il 50% sono esportate in diversi Paesi europei e il resto in Italia. La giornata di ieri si è aperta con la vista ai vivai e ai giardini temporanei per l’esposizione sul tema: ’Il giardino mediterraneo nel cambiamento climatico del XXI secolo’.

Nel pomeriggio si è tenuto il convegno su: ’La filiera florovivaistica del XXI secolo’ con il saluto di Alfredo Acciarri, del sindaco di Massignano Massimo Romani, dell’assessore regionale Andrea Antonini, di Francesco Balestra presidente vivaisti di Grottammare, Franco Capocasa presidente sistemi agricoli innovativi di Univpm, Massimo Sargolini direttore della scuola di architettura Unicam e Marco Rotoni presidente Amap. Relatori: Leonardo Capitanio presidente Aiph vivaisti esportatori internazionali; Luigi Pagliani presidente Anve vivaisti esportatori, Daria Bosio presidente Aipv professionisti del verde, Giuseppe Traini Assoverde. Oggi si parlerà di come progettare il Giardino Adattivo con Adele Caucci presidente Tum aiapp, paesaggisti; di ’Verde spazi comuni’ con Paola Amabili Oappc di Ascoli; di ’Affioramenti vegetali’ con Luigi Coccia e Sara Cipolletti, docenti di paesaggio innovativo delle università di Camerino e politecnica delle Marche. A seguire la premiazione del concorso del Giardino Mediterraneo. Domani visite guidate al vivaio.

Marcello Iezzi