Taglio alberi, il caso in Consiglio

‘Democraticamente Insieme’ di Colli presenta quattro interrogazioni, a iniziare "dal taglio delle piante in via Carlo Lozzi – spiegano –. Il gruppo chiede chiarimenti sulle motivazioni e le modalità che hanno portato al recente intervento di taglio in questa zona del paese, al fine di garantire una gestione sostenibile del verde pubblico e tutelare il benessere dei cittadini. Sotto la lente anche il sistema di videosorveglianza, vogliamo capire – incalzano - l’efficacia e lo stato attuale del sistema. Vogliamo inoltre che ci aggiornino sulla situazione attuale del bando per l’assegnazione degli alloggi popolari".