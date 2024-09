Tamponamento in A14: ferita una donna

Nuovo incidente in autostrada A 14 nel tratto compreso fra San Benedetto e Grottammare. E’ accaduto ieri dopo mezzogiorno ed ha visto coinvolte tre autovetture: una Ford Fiesta, una Renault e una Bmw sfiorata di striscio a seguito di un tamponamento nel quale è rimasta ferita una donna R.S. di 57 anni. Sul luogo del sinistro, corsia nord non distante dal casello di Grottammare, sono intervenute le pattuglie della polizia autostradale della sotto sezione di Porto San Giorgio, i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e l’equipaggio della potes-118 dell’ospedale di San Benedetto. La donna ferita è la passeggera di una delle auto coinvolte, al cui volante si trovava il marito. La paziente è stata immediatamente stabilizzata a bordo dell’ambulanza e poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto in codice giallo. Una volta lì la donna è stata seguita nell’effettuare tutti gli accertamenti diagnostici al fine di valutare i danni subiti nel contraccolpo.

Ad arrivare lungo, dopo l’uscita dalla galleria, è stato un giovane al volante della sua auto che non si è reso conto del rallentamento. I mezzi coinvolti nel sinistro, usciti malconci dal violento impatto, sono stati rimossi dai carro attrezzi dopo i rilievi eseguiti dalla stradale. Vista la situazione, la viabilità ha subito forti rallentamenti, soprattutto nella fase dei rilievi e delle operazioni di sgombero della carreggiata, con incolonnamenti che hanno superato il chilometro.

Marcello Iezzi