Teatro, poesia, musica, canto e orchestra in rassegna all’Ospitale

’Officina teatrale Aikot 27’ presenta ’Verfremdungseffekt testimonial’ rassegna di teatro, poesia, musica, canto e orchestra a cura di Vincenzo Di Bonaventura e Teatro Aoidos che si terrà nell’Ospitale paese alto di Grottammare. La rassegna proporrà grandi capolavori teatrali, letterari e poetici, di ogni epoca e genere, dai classici tragici greci, a Cervantes, fino alla narrativa internazionale dell’Ottocento e del Novecento; dalla ’Commedia’ di Dante ai poeti rivoluzionari del futurismo russo fino alla poesia contemporanea di Giarmando Dimarti. Gli spettacoli si avvarranno anche del contributo artistico ed esecutivo di musicisti, perfettamente inseriti nella struttura orchestrale delle ’voci’ poetiche e narrative; non mancheranno le occasioni dedicate anche alla presentazione di libri inediti, in omaggio al maestro Carmelo Bene. Un autunno ricco di grande spessore culturale, che offrirà al pubblico curioso ed attento la possibilità di animare i fine settimana con esperienze uniche, rivoluzionarie, davvero ’estranianti’. Il primo appuntamento è per domenica ore 21,30, con Vincenzo Di Bonaventura (voce e percussioni), Emiliano Albani (tastiere), Roberto Pascucci (contrabbasso)