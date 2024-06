Tentato omicidio a Monsampolo del Tronto, regolamento di conti col coltello per una donna

Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), 13 giugno 2024 – Grave fatto di sangue a Monsampolo del Tronto nella notte scorsa dove due persone si sono accoltellate per una questione sentimentale legata a una donna.

I carabinieri hanno arrestato l’aggressore, un italiano di 46 anni di San Benedetto, mentre un cittadino di nazionalità albanese si trova ricoverato all’ospedale di Torrette. I militari dell’arma, accorsi sul luogo, hanno anche sequestrato tre coltelli trovati in possesso dei due contendenti.

Un vero e proprio regolamento di conti che è avvenuto lungo la strada, dove i due uomini si sono incontrati e dove hanno dato vita a una discussione feroce sfociata nel sangue. Il presunto aggressore A. M. di 46 anni è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso di San Benedetto per la medicazione di ferite lievi

. Una volta dimesso è stato tratto in arresto e associato al carcere di Marino del Tronto con l’accusa di lesioni personali aggravate. Il 28enne dellaTerra delle Aquile A. S. attinto in modo più serio dalle coltellate, è stato stabilizzato dall’equipaggio della potes è poi trasportato in Ancona con l’Eliambulanza, ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori dei carabinieri stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.