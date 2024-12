Teramo-Atletico Ascoli: sfida decisiva nel Girone F di Serie D

È il big match della 15esima giornata del Girone F di Serie D quello in programma questo pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio ‘Bonolis’ tra il Teramo terzo in classifica con 24 punti e l’Atletico Ascoli, seconda forza del campionato che di punti ne ha collezionati 25. Una sfida tutta da vivere con i padroni di casa imbattuti tra le mura amiche e reduci dal ko di domenica scorsa contro la capolista Sambenedettese.

A presentare le insidie del match ha così pensato l’allenatore dei bianconeri Simone Seccardini. Mister la partita con la Vigor Senigallia, nonostante il pareggio in extremis, ha lasciato un po’ di amaro in bocca: ne avete parlato in settimana? "L’analisi della gara settimanale ci offre sempre feedback sia negativi sia positivi per continuare il percorso che abbiamo intrapreso. Il primo tempo, dopo essere passati in vantaggio, potevamo e dovevamo essere più lucidi. Allo stesso tempo siamo soddisfatti per averci creduto fino alla fine e per aver raggiunto un pareggio più che meritato".

Ora avete questa sfida difficilissima sul campo di una delle squadre più forti del girone con giocatori importanti, molti dei quali con un passato in Serie C: come la affronterete? "Ci siamo preparati a dovere e andremo a giocare a Teramo come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, ovvero con la massima attenzione e le giuste accortezze, consapevoli del loro valore. Dal canto nostro non dovremmo snaturarci e sarà importante avere pazienza durante la gara".

È stato respinto il ricorso per la squalifica di Pompei e ci sono ancora due le giornate di squalifica da scontare per il giovane portiere: vi aspettavate uno sconto? "La società ha ritenuto opportuno tutelarsi nelle opportuni sedi. Per quanto riguarda il campo, abbiamo continuato a lavorare consapevoli dell’indisponibilità di Thomas e abbiamo massima fiducia negli altri due portieri che abbiamo in rosa".

Tanti i movimenti del mercato nel girone con tante squadre che stanno cambiando volto: anche l’Atletico è in attesa di fare qualche colpo? "Lavoriamo quotidianamente con il gruppo che abbiamo a disposizione, di cui siamo estremamente contenti. La società è comunque vigile sul mercato e se necessario saprà come intervenire, come ha sempre fatto in questi anni".