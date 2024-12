Torna il Triathlon a San Benedetto e a Cupra

Tutto confermato per gli amanti del Triathlon, due appuntamenti sulla Riviera delle Palme, il primo a Cupra Marittima il 25 aprile, su distanza olimpica e il secondo l’11 e 12 ottobre a San Benedetto quale sede della "Gran Final" del circuito "Italian Paratriathlon Series" con il doppio appuntamento con la gara individuale e la mixed relay. Affidati alla società Flipper Triathlon i campionati italiani e dei circuiti per la stagione 2025.

Il primo appuntamento si terrà ad Alba Adriatica il 6 e il 7 settembre di Triathlon Olimpico, Elite ed Age Group. Tre settimane dopo a Cervia si terranno gli Italiani di Triathlon Sprint, Elite ed Age Group e anche la staffetta Mista 2+2 e la Coppa Crono il 27 e 28 settembre. Terzo appuntamento sul Gargano per gli Italiani di Triathlon Superlungo, assente da tanti ani dal calendario, che si terranno il 19 ottobre.

"Siamo pronti ad affrontare una stagione che ci vede impegnati con appuntamenti di massimo livello – affermano i vertici dell’Associazione sportiva Flipper – La fiducia concessa dalla Federazione ci rende orgogliosi e aumenta la responsabilità che ora ci obbliga a mettere in campo il massimo impegno per non deludere le aspettative ed offrire qualità e sicurezza".