Tornano i ladri, la cassaforte aperta con la fiamma ossidrica

Colli del Tronto ladri in azione in via Marche, hanno messo a soqquadro la casa da cima a fondo, finché non hanno trovato la cassaforte e, per aprirla, hanno usato la fiamma ossidrica. Il tutto in poco tempo: domenica scorsa i ladri sono entrati in azione tra le 18 e le 20, quando i proprietari erano fuori casa. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma dalla cassaforte hanno sottratto i gioielli, oro e contanti. A questo vanno aggiunti i danni causati alle porte e finestre e oggetti spaccati durante il blitz.

Da una prima ricostruzione sembra che i ladri si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione forzando la finestra del bagno, dopo aver rovistato e messo tutto a soqquadro, sono arrivati fino alla cassaforte. Per aprirla si sono presi tutto il tempo, usando la fiamma ossidrica. Sono entrati in azione, in un orario in cui di domenica tante persone si trovano fuori casa. In paese non si parla di altro, secondo molti non ci sono stati segnali sospetti e sembra che nessuno si sia accorto di quanto stava accadendo.

I proprietari della casa quando sono rientrati hanno fatto l’amara scoperta, a loro non è rimasto altro che allertare i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo, nelle scorse ore i proprietari hanno denunciato il fatto nella vicina caserma di Castel di Lama competente per territorio che indaga. L’episodio si aggiunte a quello che ha colpito la presidente dell’associazione Code Amiche, anche in quel caso i ladri si sono introdotti nella villetta forzando una porta finestra, una volta all’interno hanno derubato carte e pin svuotando i conti. Hanno rubato i soldi necessari per l’aiuto ai numerosi cani e gatti abbandonati. Un gesto davvero orribile. Adesso sarà opportuno valutare le telecamere per cercare di capire se in azione a Colli c’è una banda ben organizzata.

Maria Grazia Lappa