Tragedia ad Arquata. A funghi col fratello: Innocenzo Gasperi lo ritrovano morto

Ascoli, 3 ottobre 2024 – Potrebbe essere stato un malore improvviso a costare la vita a Innocenzo Gasperi, il 65enne di Folignano che è stato trovato morto ieri mattina a Colle di Arquata, dopo che il fratello ne aveva denunciato la scomparsa nel tardo pomeriggio di martedì.

L’uomo era uscito a cerca di funghi con il fratello e insieme si erano diretti nei boschi intorno ad Arquata; i due si erano poi divisi per battere zone diverse con l’accordo di ritrovarsi al punto di partenza in un orario preciso. Un appuntamento al quale martedì pomeriggio il 65enne non si è presentato e a quel punto il fratello ha dato l’allarme.

Le ricerche con esito tragico: il fungaiolo è stato trovato morto

Durante le ricerche hanno operato i vigili del fuoco di Ascoli, i carabinieri forestali, due persone del posto e 10 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, con l’ausilio di droni dotati di termocamera ed il supporto aereo dell’Aeronautica Militare con un elicottero HH-139B con sistema di bordo ’Artemis’ per l’individuazione di segnali telefonici e termocamere; strumentazioni che hanno consentito di restringere notevolmente l’area, in cui poi è stato individuato il corpo di Gasperi. Si è concluso nella mattinata l’intervento in frazione Colle, con il recupero dell’uomo deceduto.

A compierlo è stato il Drago 156 del reparto volo di Roma, assistito da terra dal personale del presidio di Arquata dei vigili del fuoco con il supporto di una squadra giunta dalla Centrale.