Tragico incidente sul lavoro a Rotella. Imprenditore travolto da un albero

Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro avvenuto a Rotella. La vittima è Emanuele Vagnoni, 51 anni di Comunanza, titolare della ditta di famiglia ’Autotrasporti Corbelli di Vagnoni Emanuele’ (Autotrasporto merci per conto terzi; industria boschiva). L’uomo si trovava in un bosco privato di Rotella in Contrada Icone 7 e stava eseguendo il taglio di alcune piante. Con lui c’era un’altra persona, l’affittuario del bosco, di proprietà di un terzo soggetto. E’ iniziato il taglio di un albero e durante questa operazione la pianta, nel cadere, si è appoggiata ad un altro albero appena vicino, spezzandolo. Nel venire verso terra quest’ultimo arbusto ha colpito in pieno alla testa Vagnoni. Le lesioni riportate sono state gravissime. La persona che era con lui ha immediatamente chiesto l’intervento dei soccorritori e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 provenienti da Montalto e da Offida. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare la vittima dal peso dell’albero per permettere ai sanitari di prestare ogni possibile soccorso. Per ogni evenienza è stata anche allertata l’eliambulanza, con l’obiettivo di trasferire Vagnoni al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette. Una volta sul posto, e verificate le condizioni della vittima, è stata annullata la chiamata dell’eliambulanza perché, purtroppo, per Emanuele Vagnoni non c’era più nulla da fare.

L’imprenditore di Comunanza era morto sul colpo nel momento in cui è stato colpito alla testa dall’albero caduto che gli ha provocato un trauma irrimediabile. A Rotella si sono portati anche i carabinieri delle stazioni di Castignano e Castel di Lama che hanno avviato i primi accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente sul lavoro con esito mortale, iniziando col sentire la persona che era con Vagnoni. Dell’accaduto è stato informato anche il Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro che dovrà verificare se le norme di sicurezza sono state rispettate e se ci sono responsabilità in tal senso a carico di qualcuno. Importante sarà capire a che titolo Vagnoni stesse eseguendo il taglio dell’albero. Il 51enne era titolare della ditta di famiglia che porta il nome della madre e che si occupa di autotrasporto oltre che dell’industria boschiva. Era dunque una persona che aveva esperienza riguarda l’operazione del taglio degli alberi. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli a disposizione della Procura che ha aperto un’inchiesta sull’accaduto.

Peppe Ercoli