Transennato il varco per il molo sud. Sale la protesta

La capitaneria di porto ha fatto chiudere il passaggio a biciclette e carrozzine nel varco accanto all’ingresso del bar del Circolo Nautico nella zona del molo sud. Immediate le proteste di alcuni cittadini che in queste azioni ci leggono manovre per "far morire il porto" oppure per "uccidere i nostri valori". Nulla di tutto questo, per i vertici della capitaneria di porto, poiché quello era semplicemente un passaggio difforme cui è stato messo riparo. Non si tratta di una pista ciclabile che c’è e che gira attorno al porto per chi lo vuole vedere. "L’area che è stata chiusa è operativa, ci sono traval lift in movimento che trasportano barche e ci sono cantieri e officine dove la gente non deve andare a passeggiare. Nessun impedimento, nell’area possono accedere tutte le persone autorizzate dotate di pass -affermano dalla capitaneria – i soci del circolo nautico, quelli della Lega navale, i possessori di barche e gli operatori portuali". Chi a San Benedetto è nato, ha lavorato in mare, ha vissuto il porto, fa molta difficoltà ad accettare l’idea di vedersi limitare l’accesso a un’area che fa parte dei propri ricordi e della propria cultura, in modo asettico come può fare un organo di polizia marittima.