Trasferta a Fossombrone carica di insidie

Dopo le tre vittorie in trasferta conquistate in altrettanti match, l’Atletico Ascoli si prepara ad affrontare domani pomeriggio alle 15, uno degli avversari più ostici della sua recente storia calcistica. Con il Fossombrone, infatti, le ‘battaglie sportive’ risalgono già ai tempi in cui le due squadre militavano nel campionato di Eccellenza e si giocavano la promozione in Serie D. Lo stadio ‘Marcello Bonci’ è stato teatro di grandi sfide, sempre molto combattute e quella di domani sarà un’altra tappa tutta da vedere. L’Atletico Ascoli è reduce dal pareggio conquistato contro l’arcigno L’Aquila. Il Fossombrone di mister Michele Fucili ha invece ‘passeggiato’ sulla malcapitata Civitanovese espugnando il campo rossoblù con un netto 0-3. Un Fossombrone in grandissima forma che ha conquistato 12 punti in 6 partite, ha l’attacco migliore con 11 reti (assieme alla Samb) guidato dal capocannoniere del Girone F, Francesco Casolla con 5 reti, e la miglior difesa 4 gol subiti (come altre 3 compagini), mai una sconfitta (come la Samb) e seconda in classifica generale (a meno 1 dal Chieti). Costruita in maniera ‘operaia’ la squadra rispecchia le doti del suo allenatore Michele Fucili: umiltà, determinazione, competenza e voglia di arrivare. E finora tutto sta filando liscio anche se è stato lo stesso tecnico dei pesaresi a gettare acqua sul fuoco proprio alla vigilia della sfida contro l’Atletico Ascoli, per ora imbattibile lontano dal ‘Don Mauro Bartolini’. "Contro la Civitanovese abbiamo giocato bene – ha ammesso il tecnico, già centrocampista del Fossombrone – È stata per noi una ottima gara, abbiamo avuto dall’inizio l’approccio giusto, siamo stati bravi ad essere andati in vantaggio. Detto questo non ci cambia assolutamente niente, sono tre punti che ci servivano per respirare e soprattutto per meglio lavorare in settimana. I nostri obiettivi non cambiamo assolutamente, era una vittoria che ci voleva, un bravo a tutti i ragazzi, ma ci siamo rimessi subito al lavoro". Valerio Rosa