Turismo, strategie rivoluzionarie grazie alla Dmo

San Benedetto verso la creazione di una Destination Management Organization (Dmo). A partire da un’approfondita analisi del contesto sociale, ambientale, turistico e culturale, il comune e il comprensorio Piceno stanno lavorando per valorizzare l’offerta culturale e turistica locale, puntando su narrazioni che raccontino le bellezze, le tradizioni e le storie di questi territori. Questa strategia mira non solo a rafforzare i legami comunitari, ma anche a mantenere alta l’attenzione dei visitatori, con l’obiettivo di attrarre un turismo sostenibile e di qualità.

Con questa visione, il comune rivierasco sta avviando un processo di trasformazione della propria offerta turistica, impegnandosi insieme ad altri comuni e istituzioni, e in collaborazione con le migliori risorse accademiche del territorio, nella creazione di una Dmo, iniziando con un workshop dal titolo: ‘Costruire una Destination Management Organization sostenibile, accessibile e innovativa: strategia di sviluppo per il turismo territoriale del futuro nel Piceno’. Questo si terrà nella sede dell’Università Politecnica delle Marche il 4, 18 e 25 ottobre 2024, con inizio alle 15. L’evento vedrà la partecipazione di operatori turistici, istituzioni, esperti del settore, associazioni, imprese e cittadini, con l’obiettivo di delineare una strategia condivisa per la creazione della Dmo. Sarà un momento cruciale per promuovere il dialogo tra pubblico e privato e gettare le basi per il rilancio del settore turistico nel territorio del Piceno. "Per attuare politiche del turismo nel medio e lungo periodo – commenta l’assessore Campanelli – abbiamo deciso di lavorare in progetti importanti che si basano sull’innovazione tecnologica e la transizione ecologica".