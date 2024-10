Un tuffo negli antichi sapori. Nei paesi ecco le feste d’autunno

Castagne, marroni, funghi e tartufi: le tipicità del territorio tornano protagoniste con le tante feste autunnali in programma, proprio in questo periodo, in tutto il Piceno. Nello scorso weekend è andato in scena il primo grande appuntamento, ovvero la ‘Festa d’Autunno’ di Acquasanta, giunta addirittura alla 53esima edizione. La kermesse, organizzata dalla Pro Loco in sinergia ovviamente con l’amministrazione comunale e le altre realtà del borgo termale, si è svolta lo stesso nonostante il maltempo e un po’ di pioggia che hanno frenato tanti visitatori. La speranza è che nel prossimo fine settimana il meteo possa essere migliore perché ci sarà l’imbarazzo della scelta. A cominciare da ‘Marrone che Passione’, la manifestazione che si svolgerà sabato e domenica nel borgo arquatano di Trisungo e che quest’anno taglierà il traguardo delle 29 edizioni. Promossa dalla Pro Loco e dal Comune, in collaborazione con altre realtà, l’iniziativa richiamerà come sempre migliaia di persone da tutto il centro Italia e rappresenterà un’ulteriore occasione di rilancio per uno tra i paesi maggiormente devastati dal terremoto di otto anni fa. Il programma è molto ricco. Si comincia sabato, con l’apertura degli stand gastronomici alle 10 e la musica popolare degli ‘Sfaticà’. Nel pomeriggio, alle 16, la gara del raviolo al marrone, mentre alle 20 il concerto della ‘On Air Band’. Domenica mattina, dalle 9, l’escursione lungo l’anello Borgo-Trisungo insieme ad ‘Arquata Potest’, poi alle 10.30 al centro polivalente l’incontro col professore Sergio Murolo sul progetto ‘Psr Inkas’: un’opportunità per salvaguardare i castagneti delle Marche. Dalle 15 la dimostrazione di scultura artistica di Danilo Castelletti e il concerto di Gianluca Lalli.

Sabato e domenica, poi, tornerà anche la ‘Sagra-mercato della castagna’ a Montemonaco, giunta alla 45esima edizione. Sempre domenica, poi, Festa d’autunno anche a Castignano, promossa da tutte le associazioni del territorio. Si comincia alle 10 con il laboratorio d’argilla per bambini, poi la sfilata della banda e l’apertura degli stand per il pranzo a base di polenta, carne alla brace e castagne. Nel pomeriggio, dalle 15, il concorso canino (memorial Giulio Galosi e Mimmo Pietroforte), la caccia al tesoro e lo show musicale dei ‘Blue Night’. Insomma, l’imbarazzo della scelta per vivere un weekend, nel Piceno, all’insegna dei sapori autunnali.

Matteo Porfiri