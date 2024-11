Una colletta per finanziare il corso gratuito per nuovi volontari. E’ l’iniziativa alla quale sono stati costretti i volontari del Radio Club Piceno Era, associazione di protezione civile presieduta da Claudio Giacinto. "Eravamo convinti di non riuscire a mettere in piedi il corso che facciamo tutti gli anni per la mancanza dei fondi che erano stati promessi, ma che non sono mai arrivati, da parte dell’amministrazione comunale di San Benedetto" afferma. Fondi su cui il Radio Club Piceno contava per poter garantire il corso annuale di formazione, necessario per preparare nuovi volontari. Tuttavia, la crescente domanda di iscrizioni e l’importanza di disporre di forze preparate e pronte a intervenire in caso di emergenza hanno spinto i membri dell’associazione a non rassegnarsi.

"Le richieste c’erano e sarebbe stato un peccato rinunciare ad effettuare questo tipo di formazione che è fondamentale, soprattutto di questi tempi – ha spiegato Giacinto – così ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso di metterci le mani in tasca". I volontari più anziani hanno quindi scelto di auto-tassarsi, raccogliendo fondi per coprire le spese del corso e acquistare le divise per i nuovi aspiranti volontari. L’obiettivo di questo gesto, oltre a finanziare la formazione, è sensibilizzare ed incentivare altre persone ad avvicinarsi al mondo della protezione civile. E il corso, alla fine, è partito.

Ha avuto il suo esordio venerdì sera, con un appuntamento che si è tenuto nella sede del Radio Club Piceno, e che è stato organizzato dall’Academy interna del club, intitolata al professor Pietro Pilota, fondatore della stessa accademia. La formazione, completamente gratuita, rappresenta un’occasione importante per chiunque voglia dare il proprio contributo alla comunità attraverso l’attività di protezione civile. Si tratta di un vero e proprio primo ingresso, per i cittadini che si iscrivono in un’associazione di volontariato di protezione civile e che vogliono partecipare alle emergenze o alle attività.

Giacinto ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa: "Un gesto di altri tempi, davvero commovente; lo spirito di amicizia ha prevalso per il bene della comunità. Nel 2025 la nostra associazione festeggerà i suoi primi 10 anni e in questo lasso di tempo l’associazione è divenuta, con le sue sole forze, una delle realtà più grandi per mezzi e attrezzature di tutta la provincia di Ascoli Piceno". Giacinto ha poi ricordato con orgoglio i riconoscimenti ricevuti dai vari enti per il contributo offerto dai volontari del Radio Club Piceno che si sono impegnati durante le passate emergenze, tra cui il terribile sisma del 2016 e il grave periodo pandemico, ma ha sottolineato anche il recente impegno dell’associazione in risposta agli allagamenti che hanno colpito il territorio italiano nei mesi scorsi.

Emidio Lattanzi