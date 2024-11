Una festa per i 25 anni di ’Nati per leggere’: ecco il programma

La Libreria Rinascita ha ospitato la presentazione di ‘Nati per Leggere’ il programma sviluppato dall’associazione culturale Pediatri, dall’Associazione italiana biblioteche e dal centro per la salute del bambino che quest’anno festeggia i 25 anni di attività. Alla conferenza erano presenti la dottoressa Laura Olimpi, la consigliera comunale Marta Luzi e il titolare della Libreria, Giorgio Pignotti. "Una esperienza, nata ad Assisi da un piccolo gruppo – ha dichiarato la Olimpi – che si è diffusa capillarmente in tutta Italia, coinvolgendo un numero sempre maggiore di volontari, famiglie, pediatri, bibliotecari ed educatori accomunati dalla consapevolezza che leggere insieme non solo è bello ma fa bene, favorisce lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo dei bambini e previene lo svantaggio socio culturale. È un compleanno che va dunque festeggiato con un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per sabato alle 10.30 per un incontro con sorpresa dedicato all’importanza della lettura in famiglia. Il ritrovo sarà proprio alla Rinascita poi insieme ci si sposterà in piazza del Popolo. Si consiglia di portare cuscini, coperte, teli e naturalmente libri". Soddisfatta anche la consigliera Luzi "A seguire ci sarà un’altra sorpresa: il jukebox delle storie, sempre in Piazza del Popolo, una selezione di 8 albi illustrati letti dall’attrice Rosetta Martellini avvalendosi di uno strumento un po’ magico".