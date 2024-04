Una parata di stelle per il Ventidio Basso

E’ stata una domenica tutta dedicata al cinema quella vissuta al Teatro Ventidio Basso, culminata con un incontro con tre grandi protagonisti della commedia italiana: Maria Grazia Cucinotta, Massimo Boldi e Lina Sastri. Con loro anche Salvatore Esposito, il Gennaro della serie ‘Gomorra’. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Culturalmente insieme, con il patrocinio del Comune ha preso il via alle 17 con il talk show "Ascoli racconta Mare Fuori – Un anno dopo" con alcuni degli amati protagonisti della quarta stagione della nota serie tv. Dopo l’enorme successo dell’evento ‘Ascoli racconta Mare Fuori’ tenutosi nello scorso mese di giugno, nuovi protagonisti sono tornati in città per incontrare i fans: Vincenzo Ferrera, Giuseppe Pirozzi e Francesco Panarella (Beppe, Micciarella e Cucciolo). Presentati da Steve Della Casa, critico cinematografico di fama nazionale, conduttore di Hollywood Party su Rai Radio 3, con interventi di Francesca Filauri, gli attori hanno raccontato l’incredibile successo di una serie diventata ormai cult tra i giovani e non solo. Il successo di ‘Mare Fuori’ è stato tale da aver ispirato un musical di enorme successo e una futura trasposizione cinematografica. Le drammatiche vicende personali dei giovanissimi detenuti presso l’immaginario Istituto di pena minorile di Napoli e la loro volontà di riscatto, hanno infatti contribuito a trasformare i protagonisti della serie in idoli multigenerazionali richiestissimi dal cinema e dalla tv. A seguire c’è stato il dialogo sul cinema dal titolo "Cinema d’amare. Dialoghi sul cinema d’autore e popolare" con protagonisti proprio Lina Sastri, Maria Grazia Cucinotta, Massimo Boldi e Salvatore Esposito introdotti dal collega giornalista Filippo Ferretti. Si è aperto così un confronto sul cinema d’autore e sul cinema popolare con i celebri attori ospitati, mettendo i due generi a confronto, nella consapevolezza che il cinema è una delle invenzioni più importanti della storia.

Valerio Rosa