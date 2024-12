Utero, una giornata di prevenzione. Porte aperte nei consultori dell’Ast

Le operatrici dell’unità operativa di screening, insieme alle ostetriche dei consultori dell’Ast coordinate da Valeria Libbi, hanno organizzato per mercoledì 18 una giornata negli ospedali di Ascoli e San Benedetto (ore 9-18), ad accesso libero, per dare la possibilità alle donne dai 15 ai 64 anni di sottoporre gratuitamente, a seconda dell’età, al Pap test e all’Hpv test. "Lo slogan di questa iniziativa – dice la responsabile dell’Uosd screening, Romina Fani – potrebbe essere: questo Natale scegli la prevenzione ginecologica come regalo di vita. Questa giornata, che abbiamo deciso di organizzare prima delle festività, rappresenta un’altra occasione per le donne per prendersi cura della propria salute". L’Hpv test, rivolto alle donne dai 30 ai 64 anni e offerto gratuitamente dal servizio sanitario ogni 5 anni, è un esame di laboratorio per la ricerca del papilloma virus, ed è fondamentale per la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero in quanto individua la presenza del genoma virale (Dna) all’interno delle cellule del collo dell’utero. La letteratura scientifica più accreditata ha dimostrato che nella fascia di età tra i 30 e 64 anni l’Hpv test è più efficace del Pap test nel trovare lesioni, ed è quindi più protettivo. Come si effettua? Tramite una raccolta di cellule dal collo dell’utero con una spatola, o cytobrush monouso. Il materiale raccolto viene poi analizzato in laboratorio. Il Pap test viene invece offerto gratuitamente dal servizio sanitario alle donne dai 25 ai 29 anni, ogni 3 anni.

E’ un esame diagnostico basato su un prelievo delle cellule del collo dell’utero ed è anche esso fondamentale per la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero, in quanto individua le alterazioni cellulari, che pur non dando disturbi, possono precedere di molti anni il cancro. Anche esso si effettua tramite una delicata raccolta di cellule dal collo dell’utero con una spatola e uno spazzolino monouso. "Qualora, poi, risultasse necessario approfondire con altre indagini più invasive – spiega la dottoressa Fani – la donna viene da noi presa in carico e inserita nel secondo livello di screening, ovvero quello ospedaliero a cura di una delle due unità operative complesse di ginecologia dell’Ast. Naturalmente continua a essere tutto gratuito".