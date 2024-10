Vallata, nuovi furti in casa. Appartamento svaligiato alle dieci del mattino

Una casa svaligiata e un tentativo di furto, a Spinetoli torna l’incubo dei ladri. Dopo un periodo di apparente calma, nel paese tornano a colpire i malviventi. Il colpo è stato messo a segno in una villetta, nelle immediate vicinanze di Spinetoli capoluogo. I ladri, ormai sempre più disinvolti, hanno agito in pieno giorno, intorno alle 10 del mattino, tra l’altro la casa non era vuota all’interno si trovava un’anziana donna, che era davanti alla televisione e che sembra non si sia accorta di nulla. I malviventi, come nei precedenti furti hanno fatto irruzione dalla parte retrostante delle abitazioni: dalla campagna hanno aggirato la recinzione e una volta arrivati nell’abitazione hanno forzato una portafinestra e si sono introdotti all’interno.

Una volta raggiunte le camere da letto con tutta calma hanno rovistato dappertutto, mettendo la casa a soqquadro, finché non si sono impadroniti di gioielli: un orologio in oro e collane per un valore di circa tremila euro, hanno fatto razzia anche di pochi spiccioli che si trovavano in casa, poi sono fuggiti via facendo perdere le loro tracce. Quando i proprietari hanno fatto rientro in casa hanno fatto l’amara scoperta, si sono subito accorti di quanto era accaduto, incredula l’anziana, che dopo aver capito cosa era successo è rimasta letteralmente sotto choc per la paura.

Sul luogo sono arrivati i carabinieri per i rilievi di legge, ai proprietari non è rimasto altro che sporgere denuncia nella caserma locale di Monsampolo. Catturate dalle immagini delle telecamere una banda dei ladri in azione in una villetta poco distante dalla casa svaligiata, per fortuna in questo caso il furto non è andata a segno, perché sembra sia scattato l’allarme. "Sono persone che conoscono i nostri movimenti – dichiarano indignati i residenti di Spinetoli – sanno quando agire e soprattutto usano lo stesso modus operandi, arrivano dalla campagna e fanno irruzione forzando gli infissi, spesso le porte finestre. Siamo esausti, siamo soprattutto spaventati, cosa dobbiamo aspettarci ancora? Questi non li ferma nessuno! C’è un allarme, c’è una banda, che ha tutto il tempo di studiare le nostre abitudini e che ci sta esasperando da mesi". A Spinetoli tornano i ladri e fanno paura, innanzitutto perché mostrano di non aver nessun timore; agiscono in pieno giorno e soprattutto sono incuranti del fatto che all’interno delle abitazioni si trovino le persone. Si tratta della stessa banda, che nei mesi scorsi ha messo a ferro e fuoco Spinetoli? Ricordiamo che nei mesi scorsi furono convocati una riunione e anche un incontro con il Prefetto, c’è chi esasperato avanzava addirittura la possibilità di organizzarsi in ronde.

Maria Grazia Lappa